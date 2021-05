Negen namen in voorselectie Colombia voor Olympische Spelen

De Colombiaanse bondscoach Carlos Mario Jaramillo heeft een voorselectie van negen renners op papier voor de komende Olympische Spelen in Tokio. Keuzeheer Jaramillo mag vijf renners selecteren voor de Olympische wegwedstrijd.

De voorselectie bestaat uit Egan Bernal, Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Miguel Ángel López, Nairo Quintana, Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez, Sergio Henao en Andrés Camilo Ardila. Aan Jaramillo de ondankbare taak om vier renners buiten de definitieve selectie te houden voor de wegrit. Colombia mag overigens ook nog één renner afvaardigen voor de Olympische tijdrit.

Chaves was vijf jaar geleden, tijdens de laatste Olympische Spelen in Rio de Janeiro, de beste Colombiaan in de daguitslag. Chaves eindigde in 2016 als 21ste in de Olympische wegrit. Ook Urán, López en Henao deden toen mee aan de wegkoers, maar wisten de finish niet te bereiken. Henao bevond zich in de finale in een kansrijke positie, maar kwam in een afdaling ten val.