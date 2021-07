Quinn Simmons: “Lang geleden dat een Amerikaan een etappekoers in Europa won”

Quinn Simmons was zaterdag erg gelukkig met zijn eindzege in de Tour de Wallonie. Na afloop zei de renner van Trek-Segafredo: “Dit is crazy. Ik had vooraf niet gedacht dat ik hier zou winnen.”

“Ik had twee doelen dit seizoen. Mijn eerste was om een goed resultaat te behalen in de Strade Bianche en mijn tweede was om te starten in de Tour de France, maar in de Strade viel ik en enkele maanden voor de Tour kwam ik ten val, waardoor ik maanden thuis ben gebleven. De motivatie om er hier wat van te maken was dan ook groot.”

“De jongen deden het fantastisch vandaag”, gaat hij verder. “Hoe ze de hele dag op kop reden in de wind, is geweldig. Het is lang geleden dat een Amerikaan een etappekoers in Europa wist te winnen (Brandon McNulty, Giro di Sicilia 2019, red.). Zeker in België is het lastig om te winnen, omdat we dit terrein in Amerika niet hebben. Als je hier kan winnen, kan je overal winnen.”

Veelzijdige renner

De 20-jarige Simmons is nog op zoek naar zijn specialiteit, maar als het aan de renner zelf ligt duurt het nog even voor hij deze vindt. “Ik wil veel kunnen. Misschien word ik in de toekomst nog wel een specialist, maar voor nu vind ik het mooi om me te focussen op mijn veelzijdigheid.”