Quinn Simmons lacht met Waalse wegen: “Jullie hebben nieuwe bestrating nodig!”

Quinn Simmons bevond zich in de vierde etappe van de Tour de Wallonie even in een penibele situatie, maar uiteindelijk kwam de Amerikaan in het peloton over de streep en behield hij zijn oranje leiderstrui. Morgen mag hij proberen de eindoverwinning veilig te stellen.

Simmons moest diepgaan in het begin van de etappe, zei hij. “Ik denk dat niemand had gedacht dat het twee uur zou duren voor de ontsnapping weg zou rijden. We dachten dat het min of meer een normale sprintetappe zou zijn, maar het was twee uur vol gas. Halfkoers was er wat paniek toen het peloton brak en wij achteropraakten.”

Toch liep het allemaal goed af voor Simmons en zijn ploeg Trek-Segafredo. “De ploeg was nog wel indrukwekkender misschien dan gisteren. Ik zat op de laatste klim op de beste plaats, dat was het doel. Om na zo’n moeilijk te controleren dag geen tijd te verliezen en in de top-10 te eindigen is echt een prestatie, vooral omdat ik geen sprinter ben en dit een sprintetappe was.”

Bestrating

“Of het moeilijkste deel van de ronde nu achter de rug is? “Ik weet het niet. Eigenlijk was het moeilijkste deze wegen. Jullie hebben echt nieuwe bestrating nodig!”, lachte hij. Dan serieus: “Ik heb naar morgen nog niet gekeken. We moeten er weer voor rijden, de trui verdedigen en zoals ik gisteren al zei, alles wat nu nog komt is een bonus.”

Volgens Simmons is het goede optreden van zijn ploeg een motivatie. “Als ze rijden zoals nu, ligt de druk bij mij. Als je de jongens zich zo binnenstebuiten ziet trekken, dan heb je geen andere keuze dan te presteren. Er kan altijd wat gebeuren, je kan een slechte dag hebben, maar als zij all-in gaan, moet ik extra all-in gaan.”