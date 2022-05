Quick-Step-ploegleider Holm: “Cavendish verknalde vorig jaar kans op Tourrecord”

Brian Holm denkt dat het “moeilijk” wordt voor Mark Cavendish om toe te treden tot de Tourselectie van Quick-Step-Alpha Vinyl. Cavendish zou alleen-recordhouder kunnen worden wat het aantal ritzeges in de Ronde van Frankrijk betreft, maar volgens de ploegleider van de Belgische ploeg heeft het team met Jakobsen meer kans op succes. “Hij (Cavendish, red.) had zijn eigen leven wat gemakkelijker gemaakt als hij vorig jaar gewonnen had op de Champs Elysées”, aldus de Deen tegen FloBikes.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

“Hij kreeg een goede kans op de Champs Elysées en hij verknalde het. Dat is het leven”, zegt Holm over Cavendish, die derde werd in de door Wout van Aert gewonnen slotrit van de Tour. Eerder in de ronde won hij al wel vier keer, waardoor hij op gelijke hoogte staat met Eddy Merckx. Beiden hebben 34 etappezeges in de Tour. Volgens Holm zou Cavendish in staat zijn om daar dit jaar nog een rit aan toe te voegen, maar is de kans dat Fabio Jakobsen dat doet groter.

“Natuurlijk kan hij winnen”, doelt Holm op Cavendish. “Hij kan waarschijnlijk het record verbreken, maar in een professioneel team… Als ze drie keer tegen elkaar sprinten, zou Jakobsen misschien twee keer winnen. Ik denk dat de meesten Fabio zouden nemen.” Het lijkt Holm dan ook onwaarschijnlijk dat Cav geselecteerd wordt voor de Tour. “Dat lijkt me nogal moeilijk, omdat hij getekend heeft bij Quick-Step. Wij hebben Fabio Jakobsen en dat maakt het minder gemakkelijk voor hem. Fabio is de toekomst van Quick-Step.”