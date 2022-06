Quick-Step Alpha Vinyl zonder uitgesproken kopman naar Critérium du Dauphiné

Quick-Step Alpha Vinyl heeft zijn selectie gepresenteerd voor het Critérium du Dauphiné. De Belgische formatie heeft renners mee voor verschillende terreinen, maar start zonder uitgesproken klassementskopman. “We hebben een behoorlijk gebalanceerd team dat op alle terreinen voor een goed resultaat kan gaan”, zegt ploegleider Geert Van Bondt op de teamsite.

Onder andere Andrea Bagioli, die de slotrit van de Ronde van Catalonië won dit jaar, staat aan het vertrek voor Quick-Step Alpha Vinyl. De ploeg bestaat verder uit Mattia Cattaneo, Dries Devenyns, Mikkel Honoré, Jannik Steimle, Rémi Cavagna en Josef Cerny. Die laatste twee zetten in maart de laatste etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali naar hun hand door voor een een-tweetje te zorgen. In deze Dauphiné krijgen beiden ook een kans in de vierde etappe, als er een lange individuele tijdrit op het programma staat.

“De Dauphiné is normaal gesproken een van de zwaarste meerdaagsen van het seizoen”, zegt ploegleider Geert Van Bondt op de ploegsite. “Dit jaar zal dat niet anders zijn, aangezien het parcours ons over enkele van de zwaarste beklimmingen van Frankrijk voert. De meeste van onze renners hebben net een hoogtestage achter de rug en het zal mooi zijn om hen weer in actie te zijn. We hebben een behoorlijk gebalanceerd team dat op alle terreinen voor een goed resultaat kan gaan. Er zouden een paar mogelijkheden voor ons moeten zijn komende week en we zijn vastberaden om het beste ervan te maken.”