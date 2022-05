Quick-Step-Alpha Vinyl zoekt nieuwe sprinter en versterking voor Evenepoel

Patrick Lefevere heeft in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad laten weten dat hij al versterking aan het zoeken is voor volgend seizoen. Quick-Step-Alpha Vinyl is op zoek naar een nieuwe sprinter en een knecht voor Remco Evenepoel in de bergen.

“Waar ik nu tijdens mijn bezoek aan de Giro niet aan zal ontsnappen, zijn de gesprekken met de makelaars. Ook ik kijk natuurlijk uit naar de juiste versterking. Staan op mijn lijstje: een sprinter en iemand die Remco Evenepoel kan bijstaan in het hooggebergte. Gezien zijn evolutie dit jaar is het logisch dat we daarin investeren”, aldus Lefevere in zijn column.

Naast een knecht voor Evenepoel, zoeken ze dus ook een sprinter. Eerder werd al bekend dat er interesse is voor Tim Merlier, die zelf einde contract is. “Ik wil ook heel graag weer een Belgische sprinter in de gelederen. Ik weet dat Tim Merlier vrij zal zijn aan het einde van het seizoen”, luidde het toen.

Over de start van de Giro in Hongarije

“Voor ons is een buitenlandse start niet meer of niet minder dan een extra kost. Logistiek moeten wij een dubbel programma draaien: één rennersbus voor Hongarije en een tweede rennersbus voor de herstart in Sicilië.”

Daarnaast geeft Lefevere ook commentaar op organisatie RCS: “Ze zijn soms een beetje Calimero: klagen over de impact van corona, jammeren dat we niet met Evenepoel of Alaphilippe naar de Giro komen. Mark Cavendish – vijftienvoudig ritwinnaar – telt blijkbaar niet”, aldus de manager van Quick-Step-Alpha Vinyl.