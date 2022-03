Quick-Step-Alpha Vinyl weer onzichtbaar in finale: “We hollen achter de feiten aan”

“Het is ons voorjaar niet.” Die conclusie durft Yves Lampaert al te trekken na afloop van Dwars door Vlaanderen. Opnieuw was Quick-Step-Alpha Vinyl zo goed als onzichtbaar in de finale van een voorjaarsklassieker. De beste renner was Jannik Steimle op plek veertien, op bijna vier minuten van winnaar Mathieu van der Poel.

Quick-Step-Alpha Vinyl trok zonder de absolute kopman Kasper Asgreen naar Dwars door Vlaanderen. Zonder de Deen kon het Belgische team andermaal geen potten breken. De renners die er waren, lieten zich in de voorfinale nog wel zien. Zo plaatste Zdeněk Štybar enkele demarrages, maar de Tsjech strandde uiteindelijk op plek 61. Lampaert werd 27ste.

“We hollen achter de feiten aan. Als er vijftien man wegrijdt en er is niemand mee van de ploeg, dan ben je niet goed genoeg”, vertelt Lampaert aan Het Laatste Nieuws. Dat de voorjaarskern aan het kwakkelen is, is ook al even bekend. “We rijden met een halve ziekenboeg. Dan is het niet verwonderlijk dat er niet meer uit komt. […] Het blok in de breedte is weg.”

‘We hebben geen pionnen om tactisch mee te spelen’

Stijn Steels ziet ook dat ploegmaats als Lampaert, Štybar, Davide Ballerini, Mikkel Honoré en Florian Sénéchal niet topfit zijn. “Dat is onze volledige tweede lijn”, aldus Steels. “Dat zijn de mannen net onder Asgreen die de koers normaal openbreken en hard maken. Maar zij zijn verdwenen. Je kan van ons, de helpers, niet verwachten dat wij die rol overnemen. Dat kunnen we niet.”

Wel vertrouwt Steels in de Ronde van Vlaanderen, komende zondag, op Asgreen. “Wout steekt er misschien bovenuit, maar Kasper staat op twee. Voor mij is hij een van de absolute topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Die koers is nog langer en dat ligt hem. Tactisch is de ruimte wel heel beperkt: we hebben geen pionnen meer om mee te spelen. We hebben maar één kopman”, aldus Steels. Die mening deelt Lampaert: “Zondag is het alle pijlen op Asgreen. Hij is onze hoop.” Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen 2022

