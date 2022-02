Quick-Step Alpha Vinyl met vier kopmannen naar Omloop

Quick-Step Alpha Vinyl wedt zaterdag op meerdere paarden in Omloop Het Nieuwsblad. De ploeg van Patrick Lefevere heeft wat te verdedigen in de eerste WorldTour-eendagskoers van het jaar na de overwinning van Davide Ballerini afgelopen seizoen.

Quick-Step Alpha Vinyl staat met Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Zdeněk Štybar als kopmannen aan de start, vertelt Yves Lampaert in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Misschien is Asgreen nog iets meer beschermd dan de andere drie”, zegt de hardrijder die twee jaar geleden tweede eindigde in de Omloop en afgelopen week de Volta ao Algarve reed.

De piek van de 30-jarige klassieke renner is pas in de periode van de E3 Saxo Bank Classic (25 maart) tot Parijs-Roubaix (17 april), maar hij voelt zich nu al goed. “Ik moet wel zeggen dat ik deze week een beetje ziek ben geworden: sinusitis, vaste kost in deze periode. Ik denk dat ik het heb opgelopen voor de Algarve, toen ik langsging bij Bert Van Lerberghe, wiens zoontje ziek was.”

Ondanks de spankracht, vindt Lampaert niet dat het aan zijn ploeg is om de koers in handen te nemen zaterdag. “Ik hoor dat ze bij Jumbo-Visma zeggen dat ze sterker zijn dan onze ploeg. Misschien is dat wel zo. Ze hebben goede transfers gedaan, maar als ze het ook zelf zeggen, mogen ze dat ook bewijzen. Het is aan hen om zaterdag de koers te controleren.”