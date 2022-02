Quick-Step Alpha Vinyl met een renner minder in UAE Tour

Quick-Step Alpha Vinyl staat zondag met slechts zes renners aan het vertrek van de UAE Tour. De Belgische ploeg moet Tsjechisch nationaal kampioen tijdrijden Josef Černý namelijk missen door een positieve coronatest.

Quick-Step Alpha Vinyl maakte het nieuws vandaag via social media bekend. “Aansluitend op het interne testprotocol kreeg Tsjechisch kampioen tijdrijden Josef Černý een positieve corona-uitslag terug. Bijgevolg zal de ploeg dit weekend met zes renners aan de start staan van de UAE Tour. We wensen Josef het allerbeste en hopen hem snel weer te zien koersen.”

De Belgische ploeg vertrouwt in de UAE Tour in de sprints op Mark Cavendish, die kan rekenen op Michael Mørkøv als lead-out. Voor het klassement kijkt de ploeg naar Fausto Masnada, die op de twee aankomsten bergop mag laten zien wat hij in zijn mars heeft. Stijn Steels, Stan Van Tricht en Ethan Vernon maken de selectie compleet.