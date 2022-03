Quick-Step Alpha Vinyl met Cavendish en herstelde Cavagna in Milaan-Turijn

Quick-Step Alpha Vinyl staat woensdag met Mark Cavendish als kopman aan de start van Milaan-Turijn. De organisatie van de Italiaanse klassieker schrapte de aankomst op de Superga, waardoor het parcours kansen geeft voor de sprinters.

Cavendish heeft in Milaan-Turijn onder anderen Rémi Cavagna aan zijn zijde, die voor het eerst dit jaar in actie komt. De Franse tempobeul werd in december aangereden tijdens een trainingsstage en brak daarbij een wervel in zijn onderrug. Daaraan moest hij worden geopereerd en ondertussen is hij fit genoeg om terug te keren in wedstrijdverband. De andere namen in de ploeg zijn Mattia Cattaneo, Dries Devenyns, leadout Michael Mørkøv, Pieter Serry en Louis Vervaeke.

“Mark Cavendish is onze troef voor woensdag en hij kan rekenen op een sterke ploeg om hem te beschermen en te helpen vechten voor een goed resultaat. We zijn erg blij dat Rémi terug is na zijn ongelukkige crash tijdens het trainingskamp, we hebben hem gemist”, vertelt sportdirecteur Davide Bramati op de ploegwebsite. “Het zal de eerste keer zijn dat hij een rugnummer opspeldt dit jaar. Hem terug bij ons te hebben geeft ons een grote morele boost.”

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor Milaan-Turijn (16 maart)

Mattia Cattaneo

Rémi Cavagna

Mark Cavendish

Dries Devenyns

Michael Mørkøv

Pieter Serry

Louis Vervaeke