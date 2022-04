Quick-Step Alpha Vinyl met Alaphilippe en Evenepoel in de Brabantse Pijl

Quick-Step Alpha Vinyl heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Brabantse Pijl woensdag. De kopmannen in de ploeg zijn wereldkampioen Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel, die in de voorbije week in actie kwamen in de Ronde van het Baskenland.

Alaphilippe heeft goede herinneringen aan de Brabantse Pijl, waar hij voor de zesde keer aan de start staat. Hij won de semiklassieker in 2020, tien dagen nadat hij voor het eerst wereldkampioen was geworden, en deed het nooit slechter dan de negentiende plaats. Afgelopen week reed de 29-jarige Fransman de Ronde van het Baskenland, waarvan hij met een dagzege en twee tweede plaatsen terugkeerde.

Ook Evenepoel kwam in actie in Spaans Baskenland. De 22-jarige renner greep daar net naast de winst in de openingstijdrit en nam op de voorlaatste dag de leiderstrui over van Primož Roglič. Op de slotdag deed hij er alles aan om zijn trui te verdedigen, maar kraakte op de laatste klim en zag de eindzege naar Daniel Felipe Martínez gaan. Het wordt voor Evenepoel zijn eerste optreden in de Brabantse Pijl.

De ploeg gaat met vertrouwen van start, zegt sportdirecteur Geert Van Bondt. “Zowel de moraal als de vorm zijn goed. Met Julian en Remco hebben we twee kopmannen, renners die in staat zijn om in het laatste deel van de koers mee te doen. Andrea (Bagioli, red.) – van wie we moeten afwachten hoe hij herstelt na zijn val in de Amstel – Davide, Rémi, Dries en Mauri zullen veel steun brengen en kunnen ons helpen om echt ver te komen in de wedstrijd.”

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor De Brabantse Pijl (13 april)

Julian Alaphilippe

Andrea Bagioli

Davide Ballerini

Rémi Cavagna

Dries Devenyns

Remco Evenepoel

Mauri Vansevenant