Quick-Step Alpha Vinyl hoopt op sprintsucces met Cavendish in UAE Tour

Quick-Step Alpha Vinyl heeft zijn zevenkoppige selectie voor de UAE Tour, de eerste WorldTour-koers van het seizoen, naar buiten gebracht. De Belgische formatie hoopt met Mark Cavendish succesvol te zijn in de vlakke sprintetappes. Fausto Masnada is de aangewezen man om een goed klassement te rijden.

De 36-jarige Cavendish zet zijn tocht in het Midden Oosten voort. De Britse spurtbom maakte deze maand zijn seizoensdebuut in de Tour of Oman. Cavendish ging niet met lege handen naar huis: de wereldkampioen van Kopenhagen won namelijk de tweede etappe naar Suhar Corniche. Ook werd hij achter Fernando Gaviria tweede in de openingsrit. In de UAE Tour hoeft Cavendish zich geen zorgen te maken over zijn sprinttrein.

Sterke sprinttrein

Zo kan hij in de Verenigde Arabische Emiraten weer rekenen op de lead-out-kunsten van Michael Mørkøv. De ervaren Deen reed dit seizoen al de Ronde van Valencia en wist daarin Fabio Jakobsen naar twee ritzeges te piloteren. Ook de Tsjechische hardrijder Josef Černý, Stijn Steels, neoprof Stan Van Tricht en de Brit Ethan Vernon maken deel uit van de sprinttrein van Cavendish. Voor Vernon is de UAE Tour zijn eerste wedstrijd als prof. De Brit zou zijn seizoen eigenlijk beginnen in de Tour of Oman, maar kon vanwege knieklachten niet deelnemen aan de zesdaagse rittenkoers.

Voor Fausto Masnada is dan weer een rol weggelegd als klassementskopman. Dat de Italiaan goed op dreef is, bewees hij in de voorbije Tour of Oman. Masnada won er namelijk een lastige heuveletappe en eindigde (achter Jan Hirt) als tweede in het eindklassement. Ilan Van Wilder stond ook op de planning voor de UAE Tour, maar de jongeling testte deze week positief op het coronavirus.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor UAE Tour (20-26 februari)

Mark Cavendish

Josef Černý

Fausto Masnada

Michael Mørkøv

Stijn Steels

Stan Van Tricht

Ethan Vernon

Het Spaanse Movistar heeft vandaag eveneens zijn selectie bekendgemaakt voor de UAE Tour. De Spaanse formatie rekent in de sprintetappes op de snelle benen van de Duitse nieuwkomer Max Kanter. De Duitser werd in aanloop naar de UAE Tour al tiende in de Clásica de Almería. Óscar Rodríguez, Carlos Verona en Sergio Samitier zijn de klimmers met dienst. Hardrijders Will Barta, Mathias Norsgaard en Albert Torres vervolledigen de selectie.

Selectie Movistar voor UAE Tour (20-26 februari)

Will Barta

Max Kanter

Mathias Norsgaard

Óscar Rodríguez

Sergio Samitier

Albert Torres

Carlos Verona