Geen UAE Tour voor Ilan van Wilder door positieve coronatest

Ilan Van Wilder stond op het programma voor de UAE Tour, maar de jongeling van Quick-Step-Alpha Vinyl moet de WorldTour-ronde aan zich voorbij laten gaan. Van Wilder heeft namelijk positief getest op het coronavirus.

Via zijn eigen Instagram-kanaal brengt de 21-jarige Belg het nieuws naar buiten. “Helaas geen UAE Tour voor mij na een coronabesmetting na de Tour de La Provence. Ik wens mijn ploeggenoten veel succes”, aldus Van Wilder. “Ik ben momenteel thuis herstellende van de besmetting. Samen met de ploegdokters kijken we dagelijks hoe het zich ontwikkelt en of een andere behandeling nodig is.”

Eerder deze maand debuteerde Van Wilder voor Quick-Step-Alpha Vinyl in de Tour de La Provence. Hij werd uiteindelijk zesde in het eindklassement van de Franse rittenkoers.