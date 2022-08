Quentin Pacher vierde op punchaankomst: “Bevestiging van mijn kwaliteiten”

Achter Primoz Roglic, Mads Pedersen en Enric Mas – stuk voor stuk grote namen – eindigde Quentin Pacher dinsdag op de vierde plek in de Vuelta-rit naar Laguardia. De Fransman van Groupama-FDJ was in zijn nopjes met die prestatie. “Ik denk niet ik teleurgesteld kan zijn.”

“Ik slaagde erin om voorin te komen voordat de sprint begon”, blikt Pacher terug op de site van Groupama-FDJ. Met nog zo’n tweehonderd meter te gaan, was het Primoz Roglic die versnelde. Niemand kon de Sloveen nog achterhalen, ook Mads Pedersen en Enric Mas niet. “Voor me zaten behoorlijk sterke renners. Ik ben blij. Dit is een goed teken voor de rest van de Vuelta.”

In de Ronde van Polen pakte Pacher ook al een vijfde plek, eveneens op een punchaankomst. “Dit is een bevestiging van mijn goede gevoel in Polen, en ook van mijn kwaliteiten op zo’n finish. Ik kan nog steeds beter worden en proberen voor een podiumplek te gaan op zo’n aankomst, maar ik ben heel blij met dit begin.”

Bij Groupama-FDJ zetten ze dinsdag vol in op Pacher. “Quentin gaf ons de grootste kans op succes vandaag (gisteren, red.), dus we vroegen het hele team om hem te ondersteunen”, vertelt ploegleider Philippe Mauduit. “Hij pakte de vierde plaats achter Roglic, Pedersen en Mas. Dat betekent iets. We willen altijd winnen, beter doen, maar we moeten ook erkennen dat de renners voor hem heel sterk zijn.”