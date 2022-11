Quentin Pacher: “Hopelijk was dit eerste WorldTour-jaar een springplank naar meer”

Quentin Pacher maakte afgelopen winter de overstap van B&B Hotels-KTM naar Groupama-FDJ. Voor de Fransman betekende dat een stap naar een hoger niveau, maar de puncheur hield zich daar goed staande. Op de site van Groupama-FDJ laat hij weten dat hij tevreden terugkijkt op zijn seizoen.

“Om verschillende reden was het een nieuwe stap in mijn ontwikkeling als prof. Het was mijn eerste seizoen in de WorldTour, met het programma en de koerskalender die daarbij komt kijken”, vertelt Pacher, die top-twintig reed in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In het voorjaar stak hij zijn neus ook al nadrukkelijk aan het venster in de Ronde van Catalonië, in het najaar pakte hij verschillende ereplaatsen in de Vuelta a España.

Hoe verklaart de 30-jarige renner zijn ontwikkeling op latere leeftijd? “Ik denk dat mijn progressie te maken heeft met het later fysiek volwassen worden, maar ook met het vertrouwen dat ik gedurende de afgelopen jaren heb opgedaan. Ik ben rustiger over mijn voorbereiding en over mijn kwaliteiten als ik eenmaal in de koers ben.”

Op jacht naar een overwinning

Zoals gezegd, is Pacher tevreden over zijn seizoen, maar dat betekent niet dat het jaar helemaal perfect was voor de Fransman. “Ik kan tevreden zijn met mijn fysieke conditie en mijn niveau, en ik weet wat ik daar nog meer mee kan doen, maar ik kan niet heel tevreden zijn, want ik heb nog niet gewonnen.”

Zijn eerste profzege behalen, wordt dan ook het grote doel van Pacher in 2023. “Ik heb dit jaar bevestigingen gekregen en heb vertrouwen in mijn niveau, in wat ik kan verwezenlijken. Dat geeft me extra motivatie voor volgend seizoen. Ik hoop dat dit eerste jaar bij Groupama-FDJ een springplank naar meer is. Ik vat het volgende jaar aan met dezelfde instelling als het afgelopen jaar, maar ik heb nog één wens, één ding dat ik mis: een overwinning.”