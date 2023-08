vrijdag 25 augustus 2023 om 12:19

Kristoffer Halvorsen (27) stopt met koersen, nog zes renners weg bij Uno-X

Kristoffer Halvorsen stopt op 27-jarige leeftijd met wielrennen. Dat heeft zijn ploeg Uno-X bekendgemaakt. De oud-sprinter van Team Sky en EF Pro Cycling, die in 2016 wereldkampioen bij de beloften werd, reed de laatste drie seizoenen voor het Noorse team. Daarnaast vertrekken nog zes renners bij Uno-X.

Dat nieuws maakt ploegmanager Jens Haugland bekend in een artikel op de eigen kanalen van het ProTeam. Over het aangekondigde pensioen van Halvorsen schrijft hij het volgende. “Kristoffer heeft besloten dat hij op zoek is naar andere dingen. Daarom stopt hij als wielrenner. Ik wil je bedanken voor je inspanningen en veel succes met je studie, Doffen.”

Ook Lasse Norman Leth (beter bekend als Lasse Norman Hansen) verlaat Uno-X om zich volledig te kunnen focussen op zijn baanambities op de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Van Anthon Charmig was al bekend dat hij zou vertrekken; hij heeft een contract getekend bij Astana Qazaqstan. “We wilden niet voldoen aan de ingeschatte marktwaarde van zijn zaakwaarnemer, en dat is volkomen eerlijk”, voegt Haugland daar aan toe.

Torstein Traeen is een gewild renner. Meerdere teams toonden al interesse in de klimmer, die begin augustus nog gelinkt werd aan Bahrain Victorious. Hij trekt na zeven jaar bij Uno-X de deur achter zich dicht. “Hij gaat gemist worden, maar hij krijgt ook een heel goede kans. Hij moet die kans ook met beide handen aangrijpen”, spreekt de Uno-X-teammanager zijn steun uit.

Gregaard sloeg twee contractverleningen af

Voor Niklas Eg (‘No hard feelings’), Jacob Hindsgaul (‘Misschien te vroeg prof geworden en geplaagd door blessures’) en Jonas Gregaard is het ook einde verhaal bij Uno-X. Laatstgenoemde viel op met een sterke Tour de France, maar hij sloeg twee verbeterde aanbiedingen van de ploeg af voor een nieuw driejarig contract.

“We zijn niet tot een overeenstemming gekomen”, aldus Haugland. “Gregaard wilde wachten tot na de Tour, maar wij zeiden dat we het aanbod niet zouden veranderen en dat wij andere opties zouden bekijken. Jonas heeft het recht om ook zijn alternatieve opties te bekijken. Dat is in volledige overeenstemming gegaan. Het is een risico dat we allebei nemen.”