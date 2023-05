Puntjes op de i: Remco Evenepoel werkt nog laatste ‘monstertraining’ af

‘Finito with the trainings’. Met een laatste stevige trainingsrit heeft Remco Evenepoel de puntjes op de i gezet voor de komende Giro d’Italia. De wereldkampioen deelde bij hoge uitzondering zijn trainingsgegevens op Strava.

Zaterdag begint voor Evenepoel het echte werk met de openingstijdrit van de Giro d’Italia tussen Fossacesia Marina en Ortona. De kopman van Soudal Quick-Step werkte in aanloop naar deze belangrijke chronoproef nog een laatste stevige trainingsrit af rond zijn uitvalsbasis in Denía, Spanje.

Evenepoel deelde zijn trainingsgegevens via Strava. Op zijn Strava-file is te zien hoe de wereldkampioen 183 kilometer op zijn tijdritfiets afhaspelde, aan een gemiddelde snelheid van maar liefst 44,3 kilometer per uur. Onderweg pakte hij nog een KOM (King of the Mountain) mee op een 21 kilometer lange strook. Evenepoel was daar goed voor een nieuwe toptijd van 24m27s, goed voor een gemiddelde van 51,6 kilometer per uur.

De concurrentie is gewaarschuwd…

