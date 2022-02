Puck Pieterse zet punt achter haar crossseizoen

Puck Pieterse heeft met het wereldkampioenschap veldrijden in Fayetteville haar laatste cross van deze winter gereden. Even was er sprake van dat de kersverse U23-wereldkampioene dit weekend nog in actie zou komen, maar Alpecin-Fenix laat weten dat haar crossseizoen erop zit.

Pieterse won afgelopen weekend het WK veldrijden voor beloftes in Fayetteville door in de sprint haar landgenote Shirin van Anrooij te verslaan. Verder was ze deze winter de beste belofte in de strijd om de Wereldbeker, werd ze Europees vice-kampioen op de Col du Vam en stond ze zowel in Overijse, Tábor, Namen, Hulst, Flamanville als Hoogerheide op het podium in de Wereldbeker.

Alpecin-Fenix, de ploeg van de 19-jarige renster, deelt in een perscommuniqué mee dat aan het begin van het seizoen al werd besloten dat het WK veldrijden haar laatste cross van deze winter zou zijn. “Ondanks haar jonge leeftijd heeft Puck een behoorlijk gevulde crosswinter achter de rug. Het is nu tijd voor een welverdiende pauze, waarna ze zich zal gaan voorbereiden op haar zomerseizoen.”