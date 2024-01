zondag 7 januari 2024 om 14:07

Akelige valpartij Lucinda Brand in Wereldbeker Zonhoven, opgave met hevige pijn aan neus

Een akelige valpartij voor Lucinda Brand in de Wereldbeker Zonhoven. De renster van Baloise Trek Lions reed in leidende positie, maar gleed op een snel stuk hard onderuit. Daarbij viel ze met haar gezicht hard op de grond, waarbij vooral haar neus de klap opving. Ze wist meteen dat het mis was en stapte uit de wedstrijd, met mogelijk een gebroken neus.

Brand begon nochtans uitstekend aan de Wereldbekermanche in Vlaams Limburg. Mede door pech bij Puck Pieterse kon Brand in de eerste twee rondes een voorsprong van 20 seconden pakken op haar eerste achtervolgers. Ze ging voortvarend door de zandpassages, maar ging in de derde ronde juist hard onderuit op een gedeelte in het bos. Even leek ze haar schouder te blesseren, maar de grootste klap was voor haar neus.

De ervaren Nederlandse wist gelijk dat het mis was en greep naar haar neus, die flink bebloed was. Ze stapte meteen uit de wedstrijd en werd opgevangen door begeleiding van haar ploeg. Ook werden de hulpdiensten opgeroepen.

Of de neus van Brand gebroken is, is nog niet bekend.