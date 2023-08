zondag 27 augustus 2023 om 17:06

Puck Pieterse voor het eerst dit MTB-seizoen buiten de top-5, Flückiger oppermachtig bij de mannen

Puck Pieterse is er zondag niet in geslaagd om op het podium te eindigden van de Wereldbeker mountainbike in Andorra. Tijdens de Cross Country-wedstrijd in Arinsal kwam de leidster in de Wereldbeker als zevende over de finish, op meer dan twee minuten van de Oostenrijkse winnares Mona Mitterwallner. Anne Terpstra werd kort achter Pieterse achtste.

Al in de eerste ronde maakte Pieterse een fout in het bos, waardoor ze wegzakte in het veld. Uiteindelijk kon ze zich niet herpakken en eindigde ze een kleine minuut achter het podium. Mitterwallner wist namelijk overtuigend te winnen in Andorra. Ruim een halve minuut later werd Alessandra Keller tweede en wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot derde op anderhalve minuut.

Pieterse werd zevende op 2.16 minuut en Terpstra achtste op 2.57 minuut van de winnares. Het is voor Pieterse haar slechtste resultaat in dit Wereldbeker-seizoen op het onderdeel Cross Country. In Nove Mesto, Leogang en Val di Sole won ze. In Lenzerheide kwam ze niet verder dan een vijfde plaats op het olympische onderdeel.

🚵🇦🇩 | Mona Mitterwallner rijdt een perfecte Cross Country-race in Pal Arinsal, Andorra en wint! 🇦🇹 #MTBWorldCup 📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/TvwS8mi028 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 27, 2023

Flückiger oppermachtig in Andorra

Bij de mannen was het de dag van de Zwitserse Mathias Flückiger. Al vroeg in de wedstrijd nam de sterke Zwitser de koppositie over en zou die niet meer weggeven. Enkel Thomas Griot kwam in de laatste twee rondes nog in de buurt, maar moest uiteindelijk 23 seconden toegeven op de winnaar van de dag. Kersverse wereldkampioen Tom Pidcock maakte het podium compleet.

Het is voor Flückiger zijn eerste wereldbeker zege van het seizoen. Een jaar geleden werd de Zwitser nog beschuldigd van dopinggebruik, maar afgelopen december werd zijn naam gezuiverd. In Andorra nam Flückiger dus sportieve revanche en hield de concurrentie achter zich.