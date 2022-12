Schorsing Zwitserse mountainbiketopper Mathias Flückiger opgeheven

De schorsing van de Zwitserse mountainbiketopper Mathias Flückiger is opgeheven door de Zwitserse wielerbond. De 34-jarige Flückiger werd tijdens een dopingcontrole na het Zwitsers kampioenschap mountainbiken op 5 juni positief bevonden, maar de Zwitserse anti-dopingautoriteit heeft zijn naam nu gezuiverd.

Flückiger testte positief op het middel Zeranol. Dat is een anabool die de groei van het lichaam bevordert. In de Verenigde Staten en Canada gebruiken ze het middel vaak bij pluimvee. Flückiger werd tijdelijk op non-actief gezet, maar inmiddels is de Zwitserse dopingafdeling Swiss Sport Integrity tot de conclusie gekomen dat er dit keer – gezien de lage concentratie aan Zeranol – geen sprake is van valspelen.

Goed nieuws dus voor Flückiger, die nu weer mag deelnemen aan (mountainbike)wedstrijden. “Ik zakte tijdens mijn schorsing van plek 3 naar 24 op de wereldranglijst, met een mindere startpositie tot gevolg. Bovendien moest ik noodgedwongen passen voor EK en WK mountainbiken. Nu kijk ik alweer vooruit naar 2023, en wil ik snel weer wedstrijden rijden”, laat de Zwitser weten in een persverklaring.

Haarmonsters

Voor zijn verweer gaf hij haarmonsters af voor een onafhankelijke analyse. De resultaten bleken negatief. Daarnaast was de gevonden hoeveelheid Zeranol in het bloed van de mountainbiker slechts 0,3 nanogram per milliliter. De toegestane maximale hoeveelheid van dat middel voordat je als renner positief wordt bevonden, is 5 nanogram per milliliter, schrijft ESMTB.

Flückiger was in 2021 nog een van de smaakmakers op de mountainbike. Hij werd achter Tom Pidcock tweede op de Olympische Spelen in Tokio. Enige tijd later leek hij op het WK mountainbike alles in eigen hand te hebben, tot een klein foutje in een van de laatste bochten hem nekte. Zodoende kon Nino Schurter – die daarvan dankbaar gebruikmaakte – naar zijn (!) negende wereldtitel op de mountainbike snellen. Flückiger wist in 2021 wel de Wereldbeker te winnen.