Puck Pieterse tweede in Tábor: “Denk niet dat ik de cross verlies op de balkjes”

Puck Pieterse moet bij de profs nog even wachten op haar eerste zege in een wereldbekercross. De nog altijd maar 20-jarige Nederlandse liet zich in Tábor weer van haar beste kant zien, maar bleek ze in de slotronde niet opgewassen tegen haar leeftijdsgenoot Fem van Empel.

Balkenspecialist Pieterse deed er in de slotronde alles aan om op te schuiven richting de balkenpartij, maar een sterke Annemarie Worst had duidelijk andere plannen. Laatstgenoemde begon na een duel op het scherpst van de snede als eerste aan de balken en wist zo Pieterse de loef af te steken. “Ik denk alleen niet dat ik de cross verliep op de balkjes”, liet Pieterse na afloop weten in het flashinterview.

“Vorig jaar kreeg ik er vrij spel, nu niet. Ik wilde eigenlijk nog aanvallen op de laatste klim richting de finish, maar Fem had hetzelfde idee.” Waar Worst en Pieterse voor het spektakel zorgden, hield een tactisch lepe Van Empel zich behoorlijk afzijdig. De leidster in de Wereldbeker wachtte geduldig op haar moment en versnelde op de laatste hellende strook. Het bleek een beslissend moment in de koers.

Voor Pieterse is het, ondanks haar jeugdige leeftijd, zeker niet haar eerste podiumplaats in een Wereldbeker bij de elitevrouwen. Ze was vorig seizoen al tweede in Overijse, Tábor, Hulst en Flamanville. Ook eindigde ze als derde in Namen en Hoogerheide.