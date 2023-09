zaterdag 30 september 2023 om 10:24

Puck Pieterse strandt op tweede plaats in Wereldbeker Shorttrack Snowshoe

Puck Pieterse heeft de Wereldbekerwedstrijd Shorttrack in het Amerikaanse Snowshoe nét niet kunnen winnen. De Nederlandse alleskunner moest op de mountainbike haar meerdere erkennen in de Britse Evie Richards, die solo over de aankomst kwam.

Bij de vorige Wereldbeker Shorttrack in Les Gets bleef Pieterse haar Britse concurrente nog nipt voor. Maar de Nederlandse van Alpecin-Deceuninck doet met haar tweede plaats wel een zeer goede zaak in het Wereldbekerklassement. Daarin telde ze amper dertig punten voorsprong op de Zwitserse Alessandra Keller, die in Snowshoe pas vierde werd. Met één manche te gaan ziet het er nu zeer goed uit voor Pieterse om ook de eindwinst binnen te halen.

Bij de mannen ging de winst naar de Fransman Victor Koretzky. Die bleef zijn landgenoot Jordan Sarrou voor in Snowshoe. De Duitser Luca Scharzbauer ging aan de haal met de bronzen plak, maar is wel in polepositie om de eindzege in de Wereldbeker Shorttrack naar zich toe te trekken.