Puck Pieterse schittert bij WorldTour-debuut: zesde in Strade Bianche

Zesde worden in je eerste WorldTour-wedstrijd, en dat ook nog eens in een zware eendagskoers als Strade Bianche. Het is niet veel renners gegeven, maar Puck Pieterse deed het zaterdag. De 20-jarige renster van Fenix-Deceuninck kwam in Siena als zesde over de streep en was na afloop dolgelukkig.

Pieterse, die we natuurlijk vooral kennen van haar successen in het veld, demonstreerde zaterdag ook haar klasse op de weg. In Strade Bianche had ze overduidelijk geen last van plankenkoorts en reed ze met wereldtoppers als Annemiek van Vleuten, Lotte Kopecky en Demi Vollering over de witte gravelwegen.

“Het was een erg lastige koers. Het was op de eerste gravelstroken zaak om constant vooraan te zitten. We hebben dat als ploeg ontzettend goed gedaan. We zaten telkens van voren. Dat was geweldig”, keek ze na afloop kort terug op haar race.

“Ik had twee weken om wegwielrenster te worden, dat is aardig gelukt”

Pieterse kwam uiteindelijk als zesde over de streep in Siena en kan dus terugkijken op een zeer geslaagd WorldTour-debuut. “Na mijn tweede plek op het WK veldrijden ben ik een week gaan wintersporten. Ik had daarna nog twee weken om wegwielrenster te worden. Dat is aardig gelukt”, vertelde ze al lachend aan de NOS en Sporza.

“Na dit lange wegseizoen van twee wedstrijden neem ik even rust, haha. Dan gaat de focus op het mountainbiken, want ik wil naar de Olympische Spelen (van 2024, red.) in Parijs.”