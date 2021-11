Puck Pieterse over favorietenstatus: “Ik mag vertrouwen in mijzelf hebben”

Na een vierde en een tweede plaats in de Wereldbeker-crossen van Zonhoven en Overijse mag Puck Pieterse zich terecht de topfavoriet noemen voor het EK veldrijden bij de beloften. Hoe ze er zelf naar kijkt? “Ik mag vertrouwen in mijzelf hebben.”

“De afgelopen wedstrijden zijn qua uitslagen steeds beter gegaan. Aan de vorm zal het niet liggen. Ik verwacht wel een beetje een gekke wedstrijd”, denkt ze. “Tenminste, dat is mijn ervaring in kampioenschappen tot nu toe. Ik rijd niet tussen de elites en moet opeens zelf koers gaan maken. Dat kan voor een gekke wedstrijd zorgen.”

Het parcours op en rond de VAM-berg is er een dat haar ligt, denkt ze. “Zeker met die klimmetjes erin. Zaterdag ga ik verkennen en dan weet ik precies hoe technisch het is. Ik denk dat het wel een leuk parcours is.”

Drie keer op rij?

Als Pieterse zondag wint, dan is ze voor de derde keer op rij Europees kampioen. Vorig jaar greep ze in Den Bosch de titel bij de beloften, een jaar daarvoor in Silvelle bij de junioren. “Ik mocht geen wedstrijden in het tenue rijden, maar droeg het wel in trainingen. Dat is ook heel mooi. En er zijn ook podiumceremonies voor beloften bij, dus daar mocht ik hem al een paar keer aandoen. Hopelijk is dat na dit weekend ook nog mogelijk.”