Puck Pieterse neemt genoegen met zilver: “Fem was vandaag de betere”

Een tweede plaats van het hoogst haalbare voor Puck Pieterse bij de WK Veldrijden in Hoogerheide. De regerend Nederlands kampioene moest haar meerdere erkennen in Fem van Empel. “Zeker als je op zo’n manier kan winnen gun ik het Fem wel”, sprak Pieterse na de wedstrijd.

Bij de start schoot Pieterse uit haar pedaal, waardoor ze in de startstrook direct een hoop posities moest prijsgeven. “Mijn linkervoet, waarmee ik afzette, gleed tot twee keer weg. Ik wist dat als Fem zou zien dat ik geen goede start had, dat ze direct ervoor zou gaan. Dus dan moet je zo snel mogelijk reageren en terugkomen. Dat heeft wel krachten gekost.”

De beslissing viel, letterlijk, in de vierde ronde toen Pieterse in het bos tegen de grond ging. Vanaf toen was Van Empel gevlogen. “Ik weet niet precies wat er toen gebeurde, dat moet ik nog terugzien. Ik ben er wel altijd in blijven geloven, want een foutje is zeker op dit parcours zo gemaakt. Ik heb gewoon de hele wedstrijd volle bak doorgereden.”

“Het was heel gaaf om hier tussen de elites te rijden en gelijk een medaille te pakken. Ik heb ook genoeg WK’s gereden waarin ik niet op het podium kwam door pech, een valpartij of door te veel stress.

Terwijl Van Empel de winst binnen had, pakte Pieterse in de laatste rechte lijn nog uit met een wheelie, alvorens de nieuwe wereldkampioene te feliciteren met haar succes. “Zeker als je op zo’n manier kan winnen gun ik het Fem wel”, besloot Pieterse haar eerste reactie.