zondag 10 september 2023 om 14:17

Puck Pieterse moet MTB-zege in Les Gets laten aan Mona Mitterwallner

Puck Pieterse is in de Wereldbeker mountainbike in Les Gets als tweede geëindigd. De Nederlandse leidster in het klassement van de Wereldbeker moest in de finale in het Franse hooggebergte haar meerdere erkennen in Mona Mitterwallner uit Oostenrijk.

Puck Pieterse nam al vroeg in de wedstrijd het initiatief, maar zij kreeg een elitegroep met daarin ook Loana Lecomte, Mona Mitterwallner en Pauline Ferrand-Prévot met haar mee. Haley Batten probeerde nog weg te rijden, maar werd door de leidster in de Wereldbeker teruggehaald.

In de vijfde ronde (van de zes) werd het kaf van het koren gescheiden. Wereldkampioene Ferrand-Prévot werd door Mitterwallner en Pieterse op een gat gereden, waarna de Oostenrijkse het verschil maakte. Ze loste Pieterse en liep in de slotronde uit naar 30 seconden voorsprong, waardoor de zege naar de nog maar 21-jarige Oostenrijkse ging.

Pieterse kwam uiteindelijk 38 seconden na Mitterwallner over de finish. In de strijd om de derde plaats wist Ferrand-Prévot in de finale nog weg te rijden bij de Amerikaanse Batten.