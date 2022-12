Puck Pieterse maakte klein foutje in Antwerpen: “Toen was Fem gevlogen”

Video

Puck Pieterse kan leven met haar tweede plaats in de Wereldbeker veldrijden van Antwerpen. De Nederlandse van Alpecin-Deceuninck zag in de tweede helft van de cross haar concurrente Fem van Empel wegrijden. “Dit is ook een ronde voor haar. Zolang ik op het podium kan eindigen, ben ik tevreden”, aldus Pieterse tegen WielerFlits.

“Fem was vandaag wat sterker”, was de eerste conclusie van Pieterse na de Scheldecross. “Ik besloot snel te starten, omdat ik als eerste door het zand wilde. Dat zou gratis secondes opleveren. Daarna probeerde ik het door te trekken, maar ik ben goed vermoeid geraakt.”

Pieterse startte nochtans ijzersterk. Ze reed meerdere keren weg bij Van Empel. “Het ging wel lekker, maar op een gegeven moment liet ik een gaatje vallen. Ik liet vlak voor de zandstrook een te groot gat vallen, waardoor ik wat seconden verloor en toen was Fem gevlogen”, vertelt ze. Een verrassing is dat niet voor haar. “We hebben gezien dat Fem super rondrijdt. Dit is ook een ronde voor haar.”