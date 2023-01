Puck Pieterse klasse apart in Herentals: “Al moest ik zeker wel mijn best doen”

Puck Pieterse kwam, zag en overwon in de X2O-cross in Herentals. De renster van Alpecin-Deceuninck reed al in de eerste ronde weg van de tegenstand en soleerde vervolgens op knappe wijze naar de zege. “Al moest ik zeker wel mijn best doen”, vertelde ze na afloop in het flashinterview.

De beste start was voor topfavoriete Pieterse. De jonge Nederlandse kwam zeer goed uit de startblokken, met ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado in haar spoor, en ontwikkelde al snel een hoog tempo op het pittige parcours in Herentals. Te hoog voor Alvarado, zo bleek in de eerste ronde, en dus reed Pieterse al snel alleen op kop. Die laatste begon aan een lange en bovenal succesvolle solo.

Pieterse boekte uiteindelijk op afgetekende wijze haar zevende zege van het seizoen. “Ik kan de tel nog wel bijhouden hoor. Zoveel is het nog niet, maar het begint nu wel aardig te tellen, ja. Ik heb zeker wel mijn best moeten doen. Die ski-berg oplopen en daarna fietsen, dat was niet makkelijk. Dat was wel tot het gaatje gaan, ook omdat er daarvoor een stuk weg zat waar je graag door wil trekken. Het ging goed vandaag.”

“Ik wilde hier graag terugkomen”

“Ik probeerde technisch zo goed en zo hard mogelijk te rijden, al moet je op een gegeven moment accepteren dat je niet ingeklikt die steile berg afgaat”, aldus Pieterse. “Dat ging nog bijna fout in de laatste ronde, maar ik heb in de laatste ronde wat meer gelet op de veiligheid. Ik kon een beetje kiezen wat ik in de Kerstperiode wilde rijden. Ik heb hier in 2020 al eens gereden en wist dus dat het een leuk rondje was. Daarom wilde ik graag terugkomen.”