zondag 24 september 2023 om 14:47

Puck Pieterse kent mindere dag op MTB Test Event in Parijs, winst voor Loana Lecomte

Het testevenement voor de mountainbikewedstrijd van de Olympische Spelen 2024 is bij de vrouwen gewonnen door Loana Lecomte. Laura Stigger en Pauline Ferrand-Prevot mochten mee het podium op. Anne Terpstra (zesde) en Puck Pieterse (negende) eindigden voor Nederland in de top-tien.

De Zwitserse Ronja Blöchlinger kende de beste start in Parijs, maar al gauw waren het haar landgenote Alessandra Keller en de Française Loana Lecomte die overnamen en zich afscheiden van de rest van het veld. Laatstgenoemde ging daarna eventjes alleen op avontuur, maar Keller kon spoedig terugkeren. De Zwitserse kreeg in de voorlaatste ronde echter een lekke band en kon de zege zo op haar buik schrijven. Lecomte begon solo aan de slotronde.

Anne Terpstra en Puck Pieterse reden op dit moment op respectievelijk de zevende en negende plaats. Zij zouden niet meespelen voor de overwinning. Laura Stigger maakte nog wel kans, want zij had in haar eentje de jacht geopend op Lecomte. Haar bijhalen zat er echter niet meer in. De overwinning ging dus naar Lecomte. Stigger eindigde wel op de tweede plaats, voor Pauline Ferrand-Prevot.

Anne Tersptra werd zesde en was daar tevreden mee. “Ik ga hier wel met een fijn gevoel weg”, zei ze tegen Daniel Dwarswaard van het AD. Puck Pieterse strandde op de negende plaats. Zij zei het volgende: “Ik had niet mijn beste dag. Ik viel na een goede start terug en heb niet álle risico genomen. Beter vandaag een mindere dag dan tijdens een wereldbekerwedstrijd.”

Cross Country Test Event Parijs 2024

Uitslag vrouwen

1. Loana Lecomte

2. Laura Stigger

3. Pauline Ferrand-Prevot

6. Anne Terpstra

9. Puck Pieterse