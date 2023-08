Puck Pieterse kan leven met brons: “Het was mentaal wel even zwaar”

Video

Geen goud, maar wel brons voor Puck Pieterse op het WK MTB Cross Country. De Nederlandse stond in Schotland samen met winnares Pauline Ferrand-Prevot en Loane Lecomte op het podium. Ze had wel gehoopt twee treetjes hoger te staan, zei ze na afloop aan onder meer WielerFlits.

“Mijn doel was om na de eerste ronde twintig seconden te hebben en dat uit te bouwen”, vertelde Pieterse over haar verwachtingen vooraf. “Maar ik reed op mijn allerhardst en ze reden alsnog bij me weg… Toen dacht ik: misschien blazen ze zichzelf op, maar dat gebeurde niet. Dat was mentaal zeker even zwaar. Maar ik had het er al met Gerben (bondscoach Gerben de Knegt, red.) over gehad dat zo’n scenario ook mogelijk was en dat dat zeker niet het einde van de wedstrijd zou zijn.”

Pieterse moest tot het allerlaatste moment vechten voor haar bronzen medaille, maar kon nog net Mona Mitterwallner kloppen in die strijd. “Ze had een paar fietslengtes eigenlijk, ook nadat de op een na laatste afdaling gehad hadden. Maar toen, op de Short Track-klim, heb ik alles gegeven. Daarna wist ik dat ik in de sprint een hoger piekvermogen heb dan zij. Gerben en het hele team stonden ook langs de kant. Ze schreeuwden: ‘Ze kan niet sprinten, ze kan niet sprinten’. Toen dacht ik: ja, dat klopt. En ik wel, haha.”

Hoe voelt het brons nu? “Het parcours liegt niet. Ik denk dat als je alles hebt gegeven, er alles aan hebt gedaan, dan mag ik zeker tevreden zijn dat ik naar de bronzen plak rijd, bij mijn eerste WK bij de elite, terwijl ik zelfs volgend jaar nog belofte ben. Mijn seizoen is ook geslaagd, met een Europese titel en een nationale titel. Ik leid nu de Wereldbeker, met nog vier wedstrijden te gaan. Ik hoop dat ik die ook af kan maken.”