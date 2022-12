Fem van Empel komt ten val tijdens verkenning Wereldbeker Val di Sole

Fem van Empel is vandaag misschien wel de grote favoriete voor winst in de Wereldbeker veldrijden in het Italiaanse Val di Sole, maar de vraag is of ze wel helemaal fit aan de start zal verschijnen. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam tijdens de verkenning namelijk ten val.

Van Empel zou tijdens de verkenning op een paaltje zijn gebotst en moest enkele minuten bekomen van de crash. De jonge Nederlandse zou nu echter wel gewoon weer rondrijden op het parcours, en dus lijkt de schade mee te vallen.

Van Empel gaat na negen manches in de Wereldbeker aan de leiding in het algemeen klassement. Het verschil met de nummer twee, Puck Pieterse, is maar liefst 105 punten. In de stand om de Wereldbeker krijgt de top-drie in een manche 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug.

Nasty crash for Fem van Empel in the preride. Crashed into a pole after this downhill. Stayed on the ground for a few minutes, but is riding again #cxworldcup pic.twitter.com/RCLzMb6O2F — Cyclocross Social (@Cyclocrosss) December 17, 2022