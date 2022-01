Puck Pieterse grijpt naast eerste Wereldbeker-zege: “Fem verdiende het”

Puck Pieterse was in Flamanville dicht bij haar eerste overwinning in de Wereldbeker, maar het mocht niet zo zijn voor de renster van Alpecin-Fenix. Ze werd in een spannende sprint geklopt door Fem van Empel. “Het was heel zwaar in de laatste honderd meters”, erkent Pieterse.

Onderweg geraakten Pieterse en Van Empel niet van elkaar af, waardoor het uitdraaide op een sprint met twee. Pieterse probeerde Van Empel te verrassen in de laatste bocht, maar dat bleek te opportunistisch. “De finish had iets eerder moeten liggen”, vertelt Pieterse na afloop. “FEm kwam er sterk overheen en verdiende de zege.”

Bij de balkjes leek de leidster in het Wereldbeker-klassement voor U23-vrouwen een voordeel te hebben ten opzichte van Van Empel, maar dat kon ze niet uitbuiten. “Normaal kan je bij balkjes sneller er overheen gaan, maar nu verloor je veel snelheid”, geeft ze aan. “Het scheelde wel wat energie dat ik kon springen, maar ik won er niet veel tijd.”

In het algemeen klassement van de Wereldbeker is Pieterse nu derde met 325 punten, kort achter nummer twee Denise Betsema (343 punten). Fem van Empel is door haar zege nu vierde met 293 punten. De laatste manche in het klassement is volgende week zondag in Hoogerheide.