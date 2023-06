Puck Pieterse domineert in Leogang en wint weer op de mountainbike

Puck Pieterse heeft de Wereldbeker Cross Country in Leogang op haar naam geschreven. Na meer dan een uur bleef Pieterse Mona Mitterwallner en Laura Stigger voor.

Pieterse vloog er vanaf de start meteen vol in. Haar landgenote Anne Terpstra probeerde haar te volgen, maar de renster van Ghost Factory Racing moest nog voor het einde van de eerste ronde afhaken. Terwijl Terpstra langzaam maar zeker verder terugzakte, ging Pieterse vol door. Op een gegeven moment had de renster van Alpecin-Deceuninck vijftig seconden voorsprong op de eerste achtervolgers.

Mitterwallner in de achtervolging

In de voorlaatste ronde kwam Mona Mitterwallner wat dichterbij. De Oostenrijkse naderde tot op 39 seconden, maar uiteindelijk moest ook Mitterwallner weer toegeven. Aan de meet was haar achterstand weer opgelopen tot vijftig seconden.

Pieterse boekte in het Oostenrijkse Leogang zodoende een nieuwe Wereldbekerzege. Vorige maand schreef de Amersfoortse renster ook al de wedstrijd in Nove Mesto op haar naam.

Wereldbeker Cross Country Leogang

Uitslag, vrouwen

Puck Pieterse in 1u16m38s

Mona Mitterwallner op 38s

Laura Stigger op 56s

4. Jenny Rissveds op 1m25s

5. Loana Lecomte op 1m54s