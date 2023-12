Niels Bastiaens • zondag 31 december 2023 om 17:22

Puck Pieterse: “Doel was om in de kerstperiode goed te zijn”

Video Het wilde een tijdje niet lukken, maar met Gavere, Diegem en Hulst heeft Puck Pieterse nu plots drie grote overwinningen op een rij beet. De 21-jarige Nederlandse kampioene wist al die tijd maar wat goed waar ze mee bezig was, vertelt ze voor de camera van WielerFlits.

Toen Pieterse zaterdag in Hulst zag dat haar grote concurrentes Ceylin del Carmen Alvarado en Fem van Empel hun start volledig gemist hadden, wist ze wat haar te doen stond. “Ik dacht: ik ga hard doorrijden. Dat blijkt voor mij de beste tactiek te zijn. Dus als ik de mogelijkheid krijg, dan pak ik die.”

Al kwam vooral Alvarado aan het einde nog snel opzetten. “Het was lastig om het goede tempo te vinden, zeker omdat ik op maar twee stukken het verschil met de andere rensters kon zien en kon inschatten wat er achter mij gebeurde. Door het vele publiek kon ik bijna niet horen wat de seconden waren en wie wat deed, wat het extra lastig maakt. Maar de sfeer was zo goed, met zo veel mensen was het extra vet om op kop te rijden en die aanmoedigingen te krijgen.”

Andere Pieterse?

Het verschil met de Puck Pieterse van de eerste weken van het seizoen kon bijna niet groter zijn. Niet dat de Nederlandse kampioene half november in Troyes echt slecht begon, maar écht wedijveren met Fem van Empel, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado zat er na een druk mountainbikeseizoen niet in. Waarom lukt nu alles plots wel?

“De opbouw”, legt Pieterse uit. “Na het mountainbikeseizoen heb ik even mijn ding gedaan. Met de ploeg hebben we toen afgesproken dat het doel was om in de kerstperiode goed te zijn. Dat is goed gelukt tot nu toe. Maar het is nog even tot de kampioenschappen, dus we gaan zien hoe het tegen die tijd gaat. Maar voor nu ben ik alvast heel blij.”