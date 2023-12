donderdag 28 december 2023 om 19:57

Puck Pieterse viert zege in Diegem met high fives en wheelie: “De sfeer is hier altijd mooi”

Video Puck Pieterse heeft de goede vorm te pakken. Nadat ze op tweede kerstdag de Wereldbeker Gavere won, was ze donderdag ook de beste in de Superprestige Diegem. “Het ging heel goed, ik ben hier heel blij mee”, zei ze in het flashinterview na afloop.

Op het snelle parcours in Diegem schoot Pieterse meteen goed uit de startblokken. “Ik wist dat je goed moest zitten bij de start, want iedere seconde telde. Het is hier heel lastig om vijf seconden goed te maken. Ik heb besloten om er meteen volle bak in te vliegen en het tempo door te blijven rijden.”

Tot nog toe was Fem van Empel dit crossseizoen uiterst dominant bij de vrouwen, maar inmiddels is Pieterse ook aardig aan de weg aan het timmeren. Wordt zij op het WK de grote uitdager van de huidige wereldkampioen? “Ik hoop het wel. Dat is wel het doel.”

Pieterse vierde haar overwinning met een wheelie. “Ze riepen ‘wheelie, wheelie!’. Maar hij ging niet supergoed, er stond best wel veel wind. Maar de sfeer is hier altijd mooi. Ik kon de hele wedstrijd niks horen omdat er zoveel mensen aan het schreeuwen waren.”