donderdag 28 december 2023 om 19:47

Twee op een rij: Puck Pieterse soleert naar de zege in Superprestige Diegem

Puck Pieterse heeft na de Wereldbeker Gavere ook de Superprestige Diegem op haar naam geschreven. De Nederlands kampioene, die ook vorig jaar al de beste was in Diegem, reed in de eerste ronde al weg bij haar tegenstanders en rondde haar solo succesvol af. Ceylin del Carmen Alvarado, die een slechte start kende, moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Wereldkampioene Fem van Empel en Lucinda Brand ontbraken, maar met Puck Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado stonden er wel twee andere toppers aan de start in Diegem. Ook Zoe Backstedt was er duidelijk bij, want de Britse dook als eerste het veld in. Ook Pieterse was goed vertrokken, in tegenstelling tot Alvarado. Laatstgenoemde moest in de eerste bocht even van de fiets. Enkele minuten later zat ze zelfs niet in het tweede groepje, terwijl Pieterse samen met Inge van der Heijden voorop reed.

Pieterse slaat meteen een gat

Al in de eerste ronde liet Pieterse haar aanvankelijke metgezel Van der Heijden achter. Het verschil was op de streep opgelopen tot zes seconden. Marie Schreiber kwam als derde door, Alvarado volgde in een groepje met Kata Blanka Vas, Annemarie Worst en Sanne Cant als zevende. Haar achterstand was 22 seconden. De renster van Alpecin-Deceuninck leek daarna op stoom te komen, maar na twee rondes had ze het gat niet weten te verkleinen. Wel was ze opgeschoven naar plek vier. Enkel Schreiber, Van der Heijden en dus Pieterse reden nog voor haar.

Terwijl Pieterse stoïcijns door bleef duwen, zette Alvarado haar opmars voort. Ze liet Schreiber achter en ging daarna op en over Van der Heijden. Echt dichter bij Pieterse kwam ze echter ook nu niet: de Nederlands kampioene had half koers, na drie van de zes rondes, nog altijd 21 tellen marge. In de rondes daarop groeide dat gat nog wat meer. Van 21 seconden naar 23 seconden, van 23 naar 27. Zo was de situatie bij het ingaan van de slotronde.

Winst voor Pieterse

In die slotronde veranderde er niet veel meer. Pieterse verzekerde zich van haar tweede opeenvolgende zege, terwijl Alvarado de tweede positie behield. Daar moest ze nog wel even haar best voor doen, want Van der Heijden kwam nog dichtbij in de laatste minuten. De renster van Crelan-Corendon moest echter genoegen nemen met de derde plaats. Daarachter vochten Vas en Cant een duel uit om plek vier. Het was uiteindelijk de Hongaarse die aan het langste eind trok.

Op de negende plaats zien we ook nog de naam van Annemarie Worst. Zij stond eerste in de Superprestige, maar zakt nu naar plek twee. Alvarado is de nieuwe leidster.

Superprestige Diegem

Uitslag vrouwen

1. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck)

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 26s

3. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) op 34s

4. Kata Blanka Vas (SD Worx) op 42s

5. Sanne Cant (Crelan-Corendon) op 50s

6. Marie Schreiber (SD Worx) op 1m06s

7. Zoe Backstedt (Canyon-SRAM) op 1m09s

8. Sara Casasola (FAS Airport Services – Guerciotti) op 2m24s

9. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 2m51s

10. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) op 3m36s