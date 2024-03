vrijdag 1 maart 2024 om 15:53

Puck Pieterse ambitieus voor Strade Bianche: “Podiumplaats is mogelijk”

Puck Pieterse komt zaterdag weer in actie in Strade Bianche. Vorig jaar verbaasde de Nederlandse daar door knap derde te worden. Dit seizoen durft ze op meer te mikken. “Dat moet mogelijk zijn als ik een goede dag heb”, vertelde Pieterse in gesprek met GCN.

Strade Bianche is de derde wegkoers dat Pieterse dit seizoen zal rijden. Eerder kwam ze al in actie in Omloop Het Nieuwsblad en in Omloop van het Hageland. In beide koersen reed ze top-10. Zaterdag krijgt ze een wedstrijd voorgeschoteld die haar normaal gezien nog beter moet lukken. “Het is gewoon de combinatie van alles wat goed bij me past.”

“Ik kan wat energie sparen ten opzichte van anderen op het gravel omdat ik dat gewend ben. Het is ook meer klimmen dan in de meeste wegwedstrijden en dat past dan weer bij mij als mountainbikester. (…) Misschien zullen de rensters dit jaar wel meer naar mij kijken. Ik weet niet of dat het moeilijker maakt, maar ze weten in ieder geval allemaal wie ik ben. Ik wil antwoorden met de pedalen.”

Podium

De vijfde plaats van vorig jaar is mooi, maar Pieterse droomt van meer. “Het zou mooi zijn om mijn resultaat van vorig jaar te overtreffen. Ik denk dat als ik een goede dag heb en alles goed gaat, een podiumplaats mogelijk moet zijn. Maar er zijn veel sterke rensters, dus we zullen wel zien hoe het gaat.”

Na Strade Bianche zal Pieterse zich weer toeleggen op het mountainbiken, want in de zomer volgt met de Olympische Spelen in Parijs haar hoofddoel van het seizoen. “Het wegseizoen gaat heel goed. Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar het gaat zelfs beter dan de crossen in januari. Maar in april zal ik een rustperiode inlassen en naar de mountainbike overschakelen.Ik moet ergens een lijn trekken en me terug richten op off-road.”