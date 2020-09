Publiek in Parijs of niet, Rúben Pérez in ploegleiding Burgos-BH maandag 14 september 2020 om 13:33

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de slotetappe van de Tour naar de Champs-Élysées in Parijs en over Rúben Pérez die de ploegleiding van Burgos-BH gaat versterken.

Publiek in Touretappe naar Parijs of niet?

Het besluit of wielerfans welkom zijn bij de slotetappe van de Tour de France naar Parijs is nog niet genomen. Dat liet parcoursbouwer Thierry Gouvenou weten aan Sporza. “We passen ons voortdurend aan. We leven van dag tot dag, hopelijk tot in Parijs. Of dat lastig is om mee om te gaan? Geen Tour, dat zou lastig zijn geweest. We wisten dat het complex zou worden in dit uitzonderlijke jaar.”

Afgelopen weekend weerde Tourorganisator ASO toeschouwers aan de aankomsten in Lyon en op de Grand Colombier en op de passage van de Col de la Biche, op last van het prefectuur van Ain. De aankondiging volgde op de toespraak van de Franse minister-president Jean Castex, die een ‘duidelijke verslechtering’ in de gezondheidssituatie had opgemerkt.

Rúben Pérez versterkt ploegleiding Burgos-BH

Oud-profrenner Rubén Pérez (38) heeft met onmiddellijke ingang de technische staf van Burgos-BH versterkt. De Spanjaard, die met Euskaltel-Euskadi zeven keer van start ging in de Tour de France en viermaal de Vuelta a España reed, gaat zich bezighouden met de coaching binnen de ploeg. Tot en met 2019 werkte hij in de ploegleiding van Euskadi-Murias, dat aan het einde van het jaar ophield te bestaan.

Bij Burgos-BH staan onder andere de Nederlanders Jetse Bol en Alex Molenaar onder contract.