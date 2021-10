Prudhomme denkt niet aan schrappen kasseistroken: “De regen behoort tot de legende”

Heel veel renners stonden vanochtend ongetwijfeld met knikkende knieën aan de start van Parijs-Roubaix. Door de hevige regenval van de voorbije dagen belooft de 118e editie van ‘De Hel van het Noorden’ ook een echte hel te worden. ASO-baas Christian Prudhomme denkt er echter niet aan om bepaalde passages te schrappen.

Parijs-Roubaix zal zijn bijnaam, De Hel van het Noorden, dit jaar nog meer eer aandoen. Door de hevige regenval van de voorbije dagen zijn sommige kasseistroken herschapen tot een regen- en modderpoel. Zo ook de beruchte vijfsterrenstrook Mons-en-Pévèle. Prudhomme, de baas van het organiserende ASO, heeft echter besloten om niet in te grijpen.

Dat de huidige omstandigheden te gevaarlijk zijn voor de renners, daar wil Prudhomme niks van weten. “Parijs-Roubaix is de Koningin der Klassiekers, de regen behoort tot de legende”, laat de Fransman weten aan RTBF. “Als een renner niet wil starten, start hij gewoon niet. Het is niet zoals een rit in een grote ronde.”

De renners zijn inmiddels begonnen aan de 257,7 kilometer lange klassieker, waarvan 55 kilometer kasseien verspreid over dertig kasseistroken. Na 96,3 kilometer is de sector Troisvilles-Inchy, net als twee jaar geleden, de eerste kasseistrook van de dag.