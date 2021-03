Provincies Noord-Brabant en Gelderland steunen Super WK Wielrennen 2027

De tweede editie van het Super WK wielrennen moet in 2027 plaatsvinden in Nederland. Dat is de wens van de KNWU, Sportcentrum Papendal en TIG Sports. Deze drie initiatiefnemers hebben de provincies Gelderland en Noord-Brabant bereid gevonden aan deze ambitie mee te werken.

Eind februari werd reeds bekend dat de partijen het zogenoemde Super WK wielrennen naar Nederland willen halen. Nu is de ambitie ook uitgesproken in een persbericht. Eind maart zal de KNWU de eerste versie van het bidboek indienen bij de UCI. In april, mei en juni wordt met de UCI over de nadere invulling onderhandeld. In juli 2021 wordt het definitieve bid ingediend bij de UCI. In september wordt het winnende bid tijdens het internationale congres van de UCI bekend gemaakt.

Tijdens het Super WK worden in een periode van twee weken wereldtitels verdeeld in bijna alle wielerdisciplines van de UCI. In 2023 is Glasgow de eerste stad die een dergelijk WK organiseert. Voor een eventuele editie in 2027 zijn de provincies Gelderland en Noord-Brabant wel te porren, zo valt te lezen in het communiqué.

Viering 100 jaar KNWU

“Dit evenement heeft een zeer groot internationaal bereik met 15 wereldkampioenschappen en bijbehorende fans over de hele wereld”, zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg . “Het organiseren van dit Super WK lijkt ons daarom een realistische droom om onze tanden in te zetten voor alle wielerfans.”

“Daarbij komt dat de KNWU 100 jaar bestaat in 2027”, vervolgt Veneberg. “Dat is een mijlpaal die we groots willen vieren met Nederland. Nederland is een fietsland bij uitstek en dit evenement biedt Nederlandse ondernemers in het fietsen ongekende mogelijkheden zich verder te ontwikkelen. Voor de betrokken provincies en steden is dit natuurlijk een unieke kans om zich nog beter te positioneren als wielerprovincie met als doel sportieve, maatschappelijke en economische impact.”