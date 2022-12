Ronde van Noorwegen terug naar vierdaagse om financiële redenen

De Ronde van Noorwegen was afgelopen seizoen nog een zesdaagse rittenkoers, maar zal in 2023 slechts vier dagen duren. Dat doet de organisatie van de Noorse ronde vanwege de hoge kosten voor het organiseren van de wedstrijd.

Van 26-29 mei staat de Tour of Norway op de kalender voor 2023. “De kosten voor het organiseren van wielerkoersen is flink gegroeid de afgelopen jaren. Om te verzekeren dat we met een sterk internationaal karakter kunnen doorgaan, hebben we besloten het aantal koersdagen te verminderen”, zegt wedstrijddirecteur Roy Hegreberg.

“Daarom duurt de ronde nu maar vier dagen. Dit is de enige manier waarop wij een economisch en duurzaam evenement kunnen blijven. Maar de Ronde van Noorwegen zal ook volgend jaar heel vermakelijk worden. We hebben gegarandeerd de beste teams van de wereld aan de start en op deze manier kunnen we er een spannende wedstrijd van maken”, aldus Hegreberg.

Verandering

Het is trouwens niet voor het eerst dat de Ronde van Noorwegen veranderingen doorvoert in het aantal wedstrijddagen. Jarenlang was het een vijfdaagse, tot in 2019 uitgebreid werd naar zes dagen. In 2020 kon de wedstrijd niet doorgaan, waarna in 2021 een vierdaagse werd georganiseerd. Dit jaar ging de organisatie weer terug naar een zesdaagse, maar van dat plan wordt nu dus ook weer afgestapt.

De rittenkoers zal in 2023 starten in Bergen, waar in 2017 het WK wielrennen verreden werd. De rest van het parcours wordt later bekendgemaakt. Afgelopen seizoen won Remco Evenepoel de Tour of Norway na zes dagen koers; hij won ook nog drie etappes.