Profronde Surhuisterveen verhuist naar zaterdag 2 oktober

De Profronde van Surhuisterveen zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 2 oktober, zo heeft de organisatie vandaag laten weten. Het criterium staat nu enkele dagen na de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg op het programma.

De voorgaande jaren werd de Profronde van Surhuisterveen meteen na de Tour de France georganiseerd. “Vanwege de onzekerheid door Covid-19 is dat dit jaar niet mogelijk. We hebben met alle betrokkenen naar een alternatieve datum gezocht. Zaterdag 2 oktober is wat ons betreft perfect”, laat voorzitter Albert Helfrich namens de organiserende stichting weten.

“We hopen op de komst van de olympisch- en de wereldkampioen. En uiteraard vergeten we ook de toppers uit de Tour de France niet”, zet Helfrich hoog in. De organisatie zal dit jaar ook Pieter Weening, die vorig jaar afscheid nam van de wielersport, in het zonnetje zetten. De ex-renner van onder meer Rabobank en Roompot-Nederlandse Loterij krijgt in Surhuisterveen een sportief afscheid.