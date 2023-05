Profiteerde Primoz Roglic in Giro-tijdrit van ‘drafting’? “Dit is echt schandalig”

Philippe Gilbert liet er na de tweede tijdrit van de Giro d’Italia op Twitter geen gras over groeien: Primož Roglič profiteerde in de absolute slotfase van een motor die te dicht voor de Sloveen uitreed. “Dit is echt schandalig”, windt de oud-prof er geen doekjes om.

Primož Roglič wist zondag de schade in de 35 kilometer lange vlakke tijdrit naar Cesena te beperken. De kopman van Jumbo-Visma eindigde als zesde in de daguitslag, op zeventien tellen van Remco Evenepoel, maar had in de tijdrit wellicht een (oneerlijk) aerodynamisch voordeel op de tegenstand.

Op foto’s en beelden is te zien hoe Roglič en Evenepoel onder de vod van de laatste kilometer rijden. Wat opvalt, is dat de motor voor de Sloveen opvallend kort voor hem uitreed, terwijl dit niet het geval was voor de motor die voor Evenepoel reed. In het eerdere deel van de tijdrit zat de motor wel een stuk verder van Roglič.

INEOS Grenadiers-kopmannen Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas leken, net zoals Evenepoel, echter op geen enkel moment een voordeel te hebben gehad van het fenomeen ‘drafting’. Het is geweten dat hoe dichter je achter een voertuig rijdt, hoe minder de luchtweerstand is. Het is wel lastig in te schatten hoeveel profijt Roglič nu had van het ‘voorval’.

Trouve la différence 🫣 pic.twitter.com/2T51PgjA87 — Felix Pouilly (@FelixPouilly) May 14, 2023

Philippe Gilbert, die tegenwoordig actief is als analist voor Eurosport, heeft echter een duidelijke mening. “Ik durfde het niet live te zeggen om niet pro-Belgisch te klinken, maar dit was echt schandalig!”