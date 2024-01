donderdag 18 januari 2024 om 09:23

Probleemloze dag voor Visma | Lease a Bike in Tour Down Under: “Gelukkig goed gefinisht”

De renners van Visma | Lease a Bike zijn ook de derde etappe van de Tour Down Under goed doorgekomen. In de finale naar Campbelltown was het wel behoorlijk hectisch, maar de Nederlandse formatie kwam verder niet in de problemen.

Dat zag ook Addy Engels, een van de ploegleiders van Visma | Lease a Bike in Australië. “Het was eigenlijk een hele rustige rit met een kleine kopgroep, zoals we voorspeld hadden”, klinkt het op de website van de ploeg. “Toen die kopgroep werd teruggehaald op ruim dertig kilometer van de meet begon het steeds hectischer te worden. In de laatste tientallen kilometers zaten veel bochten met hoge snelheden.”

“De serieuze valpartij van een paar renners (doelt op de val van medefavoriet Luke Plapp, red.) liet wel zien hoe hectisch het was in de finale. Maar onze renners zeiden na afloop dat het allemaal vrij aardig gelukt was. Gelukkig zijn wij uit de problemen gebleven en goed gefinisht.”

Klassementskopman Milan Vader wist zich in de eindsprint nog aardig te handhaven. “Het doel is niet om ons te mengen in de sprint, maar voor Milan is het wel van belang dat hij iedere dag zo kort mogelijk eindigt”, legt Engels uit. “Als er uiteindelijk in het eindklassement weinig tijdverschillen zijn, tellen de resultaten van de etappes en dan kun je maar beter vrij kort achter de dagwinnaar finishen.”

Geduld

De Nederlandse formatie wist zich voorlopig nog niet echt te onderscheiden in de Tour Down Under, maar er volgen in het weekend nog twee lastige (klim)etappes. “We zijn tot nu toe drie keer met een hele grote groep naar de meet gereden. Dat zijn moeilijke dagen voor ons om iets uit te richten, omdat we hier natuurlijk geen pure sprinter bij ons hebben. Het doel is om met Milan een zo goed mogelijk klassement te rijden. We moeten zorgen dat we in het weekend sterk voor de dag komen.”