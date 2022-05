Primoz Roglic zit weer op de fiets: “Volgende week willen we zijn knie volledig belasten”

Primož Roglič moest vanwege een knieblessure passen voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Kuik, maar de Sloveense ronderenner is volgens zijn ploeg Jumbo-Visma aan de beterende hand. Roglič kan inmiddels alweer rustig trainen. Toch is sportief manager Merijn Zeeman nog altijd voorzichtig. “We zitten nog steeds in de revaliderende fase”, citeert Het Laatste Nieuws.

Roglič reed eerder deze maand in de Ronde van het Baskenland al met de knieblessure rond. Ondanks die overbelasting van de kniepees won de Sloveen een rit en werd hij achtste in het eindklassement. De Sloveen besloot uit voorzorg echter wel te passen voor de Ardennenklassiekers. Inmiddels gaat het de goede kant op met Roglič. De 32-jarige renner heeft in zijn thuisland Slovenië alweer enkele rustige trainingsritten kunnen afwerken.

Voorzichtigheid is echter geboden, zo benadrukt Zeeman. “We zitten nog steeds in de revaliderende fase. De dokters en onze Performance Coach Mathieu Heijboer volgen de knie van Primož dagelijks op. Zijn trainingen zijn momenteel nog steeds met de rem op. Pas volgende week willen we zijn knie volledig belasten.”

De Sloveen, die deze zomer een gooi wil doen naar de Tourzege, vertrekt maandag met Wout van Aert en de andere renners die deel uitmaken van de Tourkern naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage in functie van de Tour. De volgende wedstrijd van Roglič is het Critérium du Dauphiné (5-12 juni).