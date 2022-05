Wout van Aert krijgt steun van Tiesj Benoot in Tour de France

Tiesj Benoot is na een sterke voorjaarscampagne zeker van zijn plek in de Tourselectie. Dat heeft sportief manager Merijn Zeeman laten doorschemeren aan Het Laatste Nieuws. Wout van Aert hoopt in de komende Tour een gooi te doen naar de groene puntentrui en Jumbo-Visma wil zijn Belgische sprinttroef voldoende ondersteunen met een deel van zijn klassieke voorjaarsploeg.

Zes renners van Jumbo-Visma waren in januari al zeker van een Tourselectie: Van Aert, klassementskopman Primož Roglič, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Rohan Dennis. Tiesj Benoot is, zo schrijft Het Laatste Nieuws, de zevende certitude. Zeeman: “Tiesj rijdt zo goed dat het geen verrassing zal zijn als hij er in Kopenhagen bij is voor de Tourstart. Maandag vertrekt hij met de rest van de Tourploeg naar de Sierra Nevada voor een hoogtestage. Nadien volgt hij ook de rest van het Tourtraject.”

Jumbo-Visma zal eind juni met de achtste en laatste naam op de proppen komen. “Voor de laatste plek maken Nathan Van Hooydonck, Mike Teunissen en Christophe Laporte kans”, aldus Zeeman. Deze drie renners maakten in het voorjaar deel uit van de klassiekerkern rond Van Aert. Met name Laporte kan terugkijken op een ijzersterk voorjaar: de Fransman werd tweede in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem en reed top-10 in de Ronde van Vlaanderen.

Van Aert kent verdere programma: debuut in Canadese klassiekers Wout van Aert is inmiddels, na een week van relatieve rust, al gestart met zijn voorbereiding op de Tour de France. De Belgische kampioen vliegt maandag naar de Sierra Nevada voor een eerste hoogtestage. Hierna volgt een deelname aan het Critérium du Dauphiné, gevolgd door een tweede hoogtestage in Tignes. Zijn laatste wedstrijden voor de Tour worden de Belgische kampioenschappen. Ook het programma na de Ronde van Frankrijk ligt al vast. “Na een rustperiode volgt een hoogtestage, waarna Wout zich via de GP’s van Quebec en Montréal in Canada wil klaarstomen voor het WK in Australië”, laat Zeeman weten.

Wedstrijdprogramma