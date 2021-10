Primoz Roglic wint weer op de San Luca: “Ik heb een hoop goede herinneringen aan deze klim”

Primož Roglič won zaterdag alweer voor de derde keer in zijn carrière op de San Luca in Bologna. Twee keer in de Giro d’Emilia, een keer in de Giro d’Italia. Het is dan ook niet gek dat de Sloveen na afloop de klim roemt: “Ik heb een hoop goede herinneringen aan deze klim en ik ben blij dat ik er vandaag weer eentje aan heb kunnen toevoegen.”

“Hopelijk kan ik hier in de toekomst nog eens terugkeren om andermaal mee te strijden over de overwinning. De focus gaat nu op Milaan-Turijn en op de Ronde van Lombardije. Ik ben er klaar voor om het seizoen op een mooie manier af te sluiten”, vervolgt hij zijn verhaal.

Tijdens de wedstrijd vertoonde Roglič geen moment van zwakte. Op veertig kilometer van de meet zat hij er al bij toen Remco Evenepoel ten aanval trok en in het restant werd hij ook niet in verlegenheid gebracht. “We hadden de controle. Jonas zat mee in de kopgroep en daarvoor ook Sepp nog even, dus waren we erg alert. Ik kon zelf telkens volgen. Gelukkig had ik goede benen en kon ik de zege binnenslepen”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.