Primoz Roglic wint spectaculaire editie van Giro dell’Emilia

Primož Roglič heeft de Giro dell’Emilia gewonnen. Na een enerverende koers waarin de favorieten elkaar continu met aanvallen bestookten, trok de renner van Jumbo-Visma aan het langste eind. Joao Almeida en Michael Woods mochten mee het podium op.



In de Giro dell’Emilia lieten de favorieten voor de Ronde van Lombardije zich voor het eerst zien. Op het lastige circuit in Bologna konden renners als David Gaudu, Thibaut Pinot, Primož Roglič en Jonas Vingegaard het verschil maken op de magische beklimming van de San Luca, die in totaal vijf keer bedwongen moest worden.

Evenepoel breekt de koers open

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd er niet gewacht tot de laatste beklimming. Vlak na de eerste beklimming besloot Remco Evenepoel namelijk al ten aanval te trekken. Reactie kon niet uitblijven en dus sprongen enkele favorieten mee met de jonge Belg van Deceuninck-Quick-Step, waaronder Sepp Kuss en Roglic namens Jumbo-Visma en Adam Yates. Zij haalden direct een vroege vlucht bij waartoe Ide Schelling ook behoorde.

Lang bleef deze groep niet bij elkaar, want vanuit de achtergrond maakten Gaudu, Vingegaard, Clement Champoussin, Pavel Sivakov, Joao Almeida en Michael Woods de oversteek naar de kopgroep, die opnieuw was aangekomen bij de voet van de San Luca. Almeida was daar de volgende aanvaller, maar hij geraakte niet weg.

Zes renners blijven over in slotronde, Roglič wint

In de rondes die volgden ontaardde de Giro dell’Emilia in een afvalkoers, waarin Almeida, Evenepoel, Woods, Roglic, Yates en Vingegaard bij elkaar bleven. Vanuit een achtervolgende groep probeerden Ben Hermans, Steven Kruijswijk en Dan Martin nog erbij te komen, maar zij slaagden er niet in om het gat te dichten. Daardoor bleven er zes kanshebbers over bij het ingaan van de laatste ronde.

Vingegaard gaf van hen als eerste af. De Deen moest nog voor de slotklim lossen, waardoor hij kansloos was voor de zege. De overige renners waren aan elkaar gewaagd: op de San Luca hielden ze elkaar lang in de gaten en werd er lang gewacht met het plaatsen van een aanval.

Die aanval kwam uiteindelijk van Evenepoel. Met nog 500 meter te gaan profiteerde hij van een onoplettend moment en ging de renner van Deceuninck-Quick-Step er als een speer vandoor. Roglič herkende het gevaar echter en zette vervroegd zijn sprint in. Almeida kon nog even volgen, maar ook hij zou uiteindelijk breken. De overwinning ging zo opnieuw naar de Sloveense Vueltawinnaar.