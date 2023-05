Primoz Roglic wint de Giro: “Deze ga ik me heel lang herinneren”

Na zijn fenomenale tijdrit waarin hij het roze pakte mocht Primoz Roglic zich na de slotrit ook officieel winnaar van de Giro d’Italia noemen. In de vlakke etappe in Rome kwam het roze zoals verwacht niet in gevaar. Voor de Sloveen van Jumbo-Visma is het misschien wel de kroon op zijn loopbaan. “Deze ga ik me heel lang herinneren”, zei hij in een flashinterview.

Of Roglic zich al realiseert dat hij de Giro heeft gewonnen? “Niet echt, maar ik geniet ervan, van alle emoties na alles wat er gisteren is gebeurd”, zei hij, refererend naar het kettingincident in de tijdrit, waardoor hij zijn Giro-overwinning bijna in het water zag vallen. “Het is altijd leuk om te winnen, maar de energie van gisteren en om vandaag rond te rijden in Rome met alle ploegen is ook heel mooi.”

Voor Roglic is het zijn vierde eindzege in een grote ronde. “Elke overwinning is speciaal. Ik ben heel dankbaar om hier te winnen. Ik ga me dit echt heel lang herinneren”, besloot de 33-jarige coureur.

